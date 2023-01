ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ(MLA Gurpreet Gogi is upset with the officers) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ (Action against agents and moneylenders) ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।





ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ?: ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ (The launch of the portal in the month of July) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਨੇ।

ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (Online application for learning license) ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।





ਆਪ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ (Gurpreet Gogi MLA from Ludhiana West) ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰਡ ਸੀ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।





ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਸੈਂਟਰ (Test drive center of Ludhiana) ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੇ ਇਕ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ 3500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਓਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀ

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਟਕੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ (MLA Gurpreet Gogi is upset with the officers) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।