ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 81 ਅਤੇ 82 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ (The problem of sewage) ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਧ ਕੇ 17 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।



ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲਟਕਿਆ: ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਡੇਢ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੇਕਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ (Duration of the project) ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।