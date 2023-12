ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ (District Una of Himachal) ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਉਸ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।



ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਾ: ਲਾਪਤਾ ਮਹਿਲਾ (missing woman) ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਡਰਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਗਲਤ (The address of the accused is wrong) ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।