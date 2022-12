Gurdeep Singh a resident of Ludhiana made a model of the city of London

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ (Gurdeep Singh made a model of the city of London) ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀਅਤ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਇਸ (Gurdeep Singh made a model of the city of London) ਮਾਡਲ ਨੂੰ google maps ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੰਡਨ ਸਹਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਹਰ ਸੜਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਲੰਡਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਲੰਦਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼





ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ:- ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।





50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੱਤੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਾਡਲ:- ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਤੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਲੱਗੇ।





ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ :- ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਮਾਡਲ:- ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਰਗਾ ਹੂਬਹੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਣ।

