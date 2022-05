ਲੁਧਿਆਣਾ: ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (Punjab Agricultural University Ludhiana) ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ (Teams from the Department of Agriculture) ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Officers of the Department of Agriculture) ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab Agricultural University) ਬੀਜ 43 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹੀ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਬੀਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੋਰੇ ਦਾ ਰੇਟ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 2600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਉਧਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈਕੇ ਆਉਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੀਜ ਪਿਛੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab Agricultural University) ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

