ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਟਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚੋੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ Ashutosh Kumar of Patna won the lottery ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਾਂਧੀ ਬਰਦਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। Ashutosh Kumar won the lottery of 10 lakhs

ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ

ਗਰੀਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ:- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਜੀ ਹੋਸਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ।

ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਾਨ:- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਬਰਦਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।





