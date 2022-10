ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਲਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਏ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। News of ASI Ashok Chauhan of Ludhiana.ASI of Ludhiana became a messiah for the people.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੋਕ ਦੱਬ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ MSI ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਅਪੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹਲ ਚੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਮਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਡਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੱਪਲਾਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਹਾਰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਹ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ।

ਜਿਸ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਬਣੇ ਆਸਰਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਇਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

