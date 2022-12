ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਈ ਡੀ (IED under the policemans car) ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯੁਵਰਾਜ ਸਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੀਆਈਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਯੁਵਰਾਜ (The accused was remanded for 7 days) ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਆਈਏ 2 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬੇਅੰਤ ਜੁਨੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ਉੱਤੇ ਸੀਆਈਏ ਲੁਧਿਆਣਾ (CIA Ludhiana) ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੇੜਕੇਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ।

7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਈ ਏ ਇੰਚਾਰਜ ਬੇਅੰਤ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ (10 days remand sought) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿੰਕ (International links of the accused) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਜੁਨੇਜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

