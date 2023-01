ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ 'ਚ 4 ਸਾਲਾ (4 year old innocent boy was thrown into the gutter) ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਟਰ (A 4 year old innocent boy was thrown into the gutter) 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨੇ ਬਲੀਬੇਗ ਬਸਤੀ ਨੇੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਫੜਨ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅੰਸ਼ੂ': ਬਲੀਬੇਗ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅੰਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਫੜਨ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੂ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨੇ ਅੰਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ (4 year old innocent boy was thrown into the gutter) ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਟਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੰਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

'ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ': ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਟਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਭੱਜ ਗਏ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨੇ ਗਟਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੰਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ...