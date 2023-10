ਕਪੂਰਥਲਾ : ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ (dam in Baupur has been completed) ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਊਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਿਆ ਕੰਡਿਓ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਬੰਨ ਦਾ ਪਾੜ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ (work of the dam in Baupur has been completed) ਰੁੱਖ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਤੇਜ ਵਹਾਅ ਇਸ ਪਾੜ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਰੀਬ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।