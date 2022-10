ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫੋਲੜੀਵਾਲ (Foldiwal adjacent to Jalandhar) ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (Allegations of killing the girl ) ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਪਿਓ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ (The body of the girl was recovered) ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਹਾਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (accused father was arrested) ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

