ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰਣ ਅੰਜਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ (Anjali Gill won the gold medal) 'ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਜਲੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੋਚ ਵਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ (girl Anjali Gill of Urmar Tanda won the gold medal) ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਜਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਕਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤਗਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਅੰਜਲੀ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ

ਅੰਜਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈ ਆਪਣੀ ਬਲਬੂਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ।

