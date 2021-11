ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ (Sugarcane growers of District Gurdaspur) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬਟਾਲਾ (Cooperative Sugar Mill Batala) ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਪਨੀਆੜ (Cooperative Sugar Mill Paniad) ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸੂਗਰ ਪਲਾਂਟ 3500 ਟੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 5000 ਟੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਯੋਗ ਸਮੇਤ 14 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ (The cornerstone of the project) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Deputy Chief Minister) ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (Sukhjinder Singh Randhawa) ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (Cabinet Minister ) ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Tripat Rajinder Singh Bajwa) ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ (Chief Minister Channi ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ (Bus mafia) ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ (Sand mafia) 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ (Cable mafia) 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਰ ਕਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਟੀ.ਸੀ.ਡੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਈ,ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਵਿਚੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ(Government of Punjab) ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਰੁਪਏ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਸੱਪ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

