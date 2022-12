ਜਾਣੋ 25 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ (Weekly rashifal) ਦੱਸੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਚਾਰੀਆ ਪੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਇਸ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੀ ਡੇ-ਕਲਰ-ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। Weekly horoscope 25 to 31 december acharya khurrana weekly rashifal remedies in punjabi. Saptahik rashifal 25 to 31 december.

MAGIC NUMBER: ਹੁਣ ਆਚਾਰੀਆ ਪੀ ਖੁਰਾਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼- ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ- 116688 (MAGIC NUMBER- 116688), ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਲਮ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।



