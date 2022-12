ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (The situation of corona in Asia is explosive) ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਨ ਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ (There is no fear of the new wave of Corona) ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।







ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ?: ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਲਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ (Most corona positive patients are not coming) ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ।







ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। BN7 ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (BN7 affects 18 to 20 people at once) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 23 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਹਨ।ਜੇਕਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ (Medical associations and government ready to fight) ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੀਐਸਏ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।







ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੈ?: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਅਲਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।









ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ?: ਡਾਕਟਰ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (Nodal Officer of National Ayush Mission Chandigarh) ਰਾਜੀਵ ਕਪਿਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਚਮਕ, ਹਲਦੀ, ਆਯੂਸ਼ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਗੁਣਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।





ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ !





ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ?: ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Pharmaceutical Association) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।