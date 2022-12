ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਚੀਜ਼,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ (Not the government but the gangsters rule) ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ(Sukhbir Badal demanded the resignation of CM Mann) ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ।











ਸੂਬਾ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਸਮੇਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ (The situation in Punjab is out of control) ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਮੰਗਣ ਲਈ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ।







ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, “ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।







30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ: ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘੱਟ (Stamp duty and land revenue decreased) ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ।





ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ - ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਰੇਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਬਿਜਲੀਸਹੂਲਤ-ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੋਲ ਰੁਟੀਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ"।









ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ (Sukhbir Badal demanded the resignation of CM Mann) ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।