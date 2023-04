ਮੇਸ਼: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਟੌਰਸ: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਟ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਰਕ: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੰਘ: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੰਨਿਆ: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ।

ਤੁਲਾ: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ. ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮੱਧਮ ਹੈ।

ਸਕਾਰਪੀਓ: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਧਨੁ: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਮਕਰ: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਬੌਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ।ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕੁੰਭ: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੇਗਾ।

ਮੀਨ: ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

