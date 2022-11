ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ: 1964 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।'' ਸਕੂਲ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ, ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ 'ਚਾਚਾ' ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? : ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ 'ਚਾਚਾ ਜੀ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਬਾਪੂ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ 'ਚਾਚਾ ਜੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ: ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਕੂਲ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1964 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1964 ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।

