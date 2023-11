ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (Alliance Air website) ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲਈ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਸਵੇਰੇ 10.10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 11:10 ਵਜੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਜੁਬਰਹੱਟੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Alliance Air flight from Delhi to Amritsar) ਆਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:10 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ?: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1999 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2848 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 4904 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 5063 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (Three times a week flight from Amritsar to Shimla) ਉਡਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।