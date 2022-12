ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ (RTI activist resident of Amritsar) ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਬਲੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ (The name of Amandeep Hospital was also made public) ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਝਰ, ਲੱਗੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ



ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ: ਬਬਲੂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 184 ਨੰਬਰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਬਬਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ (Scam worth crores in association with the hospital) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਮਲਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।











ਬਬਲੂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਸ਼ਾਜਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। 24 11 2022 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ (Threatening message) ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਮੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।









ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 2.84 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ (Security of Punjabis in danger) ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ "ਰੋਮ ਸੜ ਗਿਆ" ਜਦੋਂ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।













ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ





ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ : ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।