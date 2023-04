ਮੇਸ਼: ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਟੌਰਸ: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ।

ਕਰਕ: ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿੰਘ: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੰਨਿਆ: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ।

ਸਕਾਰਪੀਓ: ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਧਨੁ: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਮਕਰ: ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਕੁੰਭ: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਰਹੇਗਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਮੀਨ: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਆਊਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ।

