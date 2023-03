ਮੇਖ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਥਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਲੇਖਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੌਰਸ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮਿਥੁਨ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕਰਕ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੰਘ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ।

ਤੁਲਾ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਚਾਨਕ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਸਕਾਰਪੀਓ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਮਾ, ਖਾਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲਵ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓ।

ਧਨੁ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮਕਰ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਕੁੰਭ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਨ: ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਘਰ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

