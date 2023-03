ਮੇਖ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ।

ਟੌਰਸ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕਰਕ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਡਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਉਦਾਸੀ ਵਧੇਗੀ. ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ।

ਲਿਓ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਤੁਲਾ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਕਾਰਪੀਓ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ।

ਧਨੁ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਯਾਤਰਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਕਰ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁੰਭ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੀਨ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

