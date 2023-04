ਮੇਸ਼: ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟੌਰਸ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓਗੇ। ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਕਰਕ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੰਘ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ. ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ।

ਤੁਲਾ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੀਆ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਸਕਾਰਪੀਓ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਟੀਚਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਧਨੁ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਬਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ।

ਮਕਰ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧਣਗੇ। ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਧੇਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁੰਭ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਆਰ, ਰੋਮਾਂਸ, ਯਾਤਰਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮੀਨ: ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਸਾਨ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਗੇ। ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਨਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)

