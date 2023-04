ਮੇਸ਼: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਚੀ ਲੈਣਗੇ।

ਟੌਰਸ: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ।

ਮਿਥੁਨ: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਕ: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘ: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਨਿਆ: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਾਰਨ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਲਾ: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਗਲਤ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕਾਰਪੀਓ: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਫਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਖਦ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਨੁ: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਕਰ: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁੰਭ: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਨ: ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ।

