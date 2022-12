ਬਠਿੰਡਾ: ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੰਘਰੀਆ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਸਪਾਈਰ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਾਲ (The back of the trolley collided with the car) ਟਕਰਾ ਗਿਆ।

ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ,ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ: ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ (The driver took it with him) ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ: ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵਾਰ (Hit the whole body with a hockey stick) ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਰੀਮਾਨ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ (accused were posted in Ferozepur cantonment) ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।