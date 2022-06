ਬਠਿੰਡਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ (The city's private hospital) ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ (Protest against the doctor) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ ਦੇ ਦੋ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਰੀਜ ਨੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਾ-ਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

