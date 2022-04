ਬਰਨਾਲਾ:ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ (sgpc member paramjit singh lodged complaing)ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (defaming sgpc) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ - ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ (work for humanity during covid)ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠਾ (channel defaming sgpc)ਪ੍ਚਾਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (allegation is that sgpc sells rumallas)।

ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 60 ਵਲੋਂ 65 ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਪਾਦਕ ਜਤੇਂਦਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (sgpc member lodged against channel and owner for defaming supreme organization)। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਤੇਂਦਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 295ਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

