ਬਰਨਾਲਾ: ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ (Sangrur Lok Sabha by-election) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ (Shiromani Akali Dal United) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ (Punjab Lok Congress) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ (Former Finance Minister of Punjab) ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (President of the Shiromani Akali Dal) ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।

ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨੀ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ (Jathedars of Akal Takht Sahib) ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਣ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੲ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਧਰਕੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

