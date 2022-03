ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਠੰਢਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ (bumper shopping on holi)। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ (shopkeepers decorate shops)।

ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ (shopkeepers seem happy)। ਪਿਛਲੀ 10 ਮਾਰਚ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੱਡੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਵਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ (festival of colors is being celebrated with great enthusiastic) ਹੈ। ਉਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਜੰਮ ਕੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ

ਉਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ - ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਲੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੱਡੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ

ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ 6 - 7 ਦਿਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੰਗਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਪਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਥੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ - ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਸੀ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਿਖਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ