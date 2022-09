ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ (Recruitment of 1158 Assistant Professors and Librarians) ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ (Higher Education Minister Gurmeet Singh Meet Here) ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰਿਹਾਇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।









ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Demonstration in the town of Barnala in Meet Hare) ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।









ਪੀਐਚਡੀ, ਐਮਫਿ਼ਲ, ਡਬਲ ਐਮਏ, ਨੈਟ, ਟੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਠਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿ਼ਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।











1158 assistant professors protest in barnala











ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ: ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਜੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਡੀਪੀਈ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।











ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ 8 ਬੈਂਡ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਪਰ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।









ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੌਟਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਦੂਜਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ।











1158 assistant professors protest in barnala









ਡਾ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਡਾ.ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਲਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਂ ਘਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ।









ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ: ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰਜ ਅਤੇ ਐਮਫਿ਼ਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰਵੀਂ ਤੋਂ ਬੀਏ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ।











ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰੀ ਅਤੇ ਬੈਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੁਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- CM ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ