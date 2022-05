ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਟਿਆਲਾ (Patiala) ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ (Dr. Statue of Bhim Rao Ambedkar) ਹੇਠਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।

ਸਾਬਕਾ ਪੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (Former PPC President) ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ (Composition of the Constitution) ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 'ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ' 'ਤੇ ਤੰਜ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ (Patiala) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 1 ਕਿੱਲੋ ਵਾਟ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

