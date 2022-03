ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ (Russia's attacks on Ukraine) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (Indian students) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (Guru Ram Dass Airport, Amritsar) ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ (The students thanked the Government of India) ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜਾਈ (Medical studies) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਅੱਧਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ (ਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ (Congress leader Sunil Jakhar) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਰਕੀਵ ਸ਼ਹੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਰੂਪ, ਅਕਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰਪਣ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸ਼ਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ (Border of Poland) ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਐਲੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪੁਚਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ (Ukraine) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤੀ ਅਮਲੋਹ ਦੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਲੁਟਾਵਾ, ਦੱਸੀ ਹੱਡਬੀਤੀ