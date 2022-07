ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੇਂਟ (Talent in the youth of Punjab) ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ (The youth of Punjab is fond of cricket) ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਭਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੀਲੀ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ (daughter's future) ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਕਾਰ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕ ਬਣਾਂ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

