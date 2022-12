ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਵਾਰਾ (father was kidnapped by his son in amritsar) ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ:- ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਟੱਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਚਿਹਰੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ (father was kidnapped by his son in Tehsil Amritsar) ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

'ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ':- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਉਕਤ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਿਖਾਈ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ:- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ:- ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

