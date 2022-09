ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ: ਓਲੰਪਿਕ (the olympics) ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਰਵੀ ਦਹੀਆ (Ravi Dahiya is out after losing) 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਰਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (World Wrestling Championship) ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲੋਮਜੋਨ ਅਬਦੁੱਲਾਏਵ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਗ਼ਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਨ ਨੇ 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਿਪੇਸ਼ੇਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਬਾਜ਼ ਤਲਗਟ ਨੂੰ 11-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਹੀਆ ਇਕਤਰਫਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ (One sided match) ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਤਮਤਾ (0-10) ਨਾਲ ਅਬਦੁਲਾਏਵ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਾਹੀਆ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਰੀਪੇਚੇਜ ਦੌਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾਏਵ ਅਲਬਾਨੀਆਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜ਼ੇਲਿਮਖਾਨ ਅਬਾਕਾਰੋਵ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਲਕਾਰਜ਼ਵਾਹੀ ਨਵੀਨ ਦੀ ਔਗਰ ਅਲਿਆਸਿਮ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਿਆਸ ਬੇਕਬੂਲਾਤੋਵ (ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ) ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ। ਦਹੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਵਾਨ ਮਰੀਅਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 30ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਬਦੁਲਾਏਵ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਬਦੁਲਾਏਵ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ UWW ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਈਵੈਂਟ (ਯਾਸਰ ਡੋਗੂ 2022) ਵਿੱਚ ਦਹੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਬਾਕਾਰੋਵ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਵੀਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਰਨਾਜ਼ਰ ਅਕਮਾਤਾਲੀਵ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।