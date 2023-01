ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ (15th Hockey World Cup is being held in India) ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਤੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 16 ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਲਈ ਜੂਝਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ (India won Hockey World Cup in 1975) ਚਾਰ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਲ ਏ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਪੂਲ ਬੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਪੂਲ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਚਿਲੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੂਲ ਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਵੇਲਜ਼, ਸਪੇਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ 14 ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ (Won the title of champion only once) ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1975 ਵਿੱਚ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ 'ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟਰਾਫੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 4-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਕੀ (India won the silver medal in the second World Cup) ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਈਵੈਂਟ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1973 ਵਿੱਚ ਐਮਸਟੇਲਵਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟਰੋਕ ਵਿੱਚ 4-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Final match between Pakistan and Spain) ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 1978 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 1982 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ (The World Cup was held in India in 1982) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 1994 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਵਿੱਚ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 5-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।