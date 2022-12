ਦੋਹਾ: ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਰਮਨੀ(Four time champion Germany) ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 (FIFA World Cup ) ਵਿੱਚ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਪੇਨ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਈ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੋਲ ਅੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ (Need better goal difference) ਸੀ। ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪਰ ਗੋਲ ਫਰਕ 'ਤੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ 'ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹਨ।

2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (Germany out of the group stage for the second time) ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਗ੍ਰੈਬਰੀ (10ਵੇਂ ਮਿੰਟ), ਕਾਈ ਹੈਵਰਟਜ਼ (73ਵੇਂ ਅਤੇ 85ਵੇਂ ਮਿੰਟ), ਫੁਲਕਰਗ (89ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਲਈ ਤੇਜੇਦਾ (58ਵੇਂ) ਅਤੇ ਜੁਆਨ (70ਵੇਂ) ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਹੈ।

ਗੋਲ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਖਰੀ-16 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਵੇਰਾ ਮੋਰਾਟਾ ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਰਿਤਸੂ (48ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਨਾਕਾ (51ਵਾਂ) ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ 2-1 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਹਾ- "ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ ਟੀਮ"

ਇਹ ਸੀ ਗੋਲ ਅੰਤਰ : ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ-ਜਰਮਨੀ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਹਨ (Germany has 4 points) ਪਰ ਸਪੇਨ ਨੇ 9 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 6 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 5 ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਕਆਊਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।