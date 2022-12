ਦੋਹਾ: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 (FIFA World Cup 2022) ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ 16 ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰੱਕੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (Portugal face Switzerland) ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਤਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (FIFA World Cup 2022 ) ਦੇ 55ਵੇਂ ਮੈਚ 'ਚ ਮੋਰੱਕੋ ਦੀ ਟੀਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 08:30 ਵਜੇ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਲ ਰੇਯਾਨ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ 56ਵਾਂ ਮੈਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਬਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਲੁਸੈਲ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ: ਜਾਪਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 'ਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਲੈਅ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਸ ਖੇਡ ਲਈ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ, ਅਮੇਰਿਕ ਲਾਪੋਰਟੇ ਅਤੇ ਜੋਰਡੀ ਐਲਬਾ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਅਨੂ ਫਾਟੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ (The Spanish players are not making changes) ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਰੋਕੋ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੇਗਾ: ਮੋਰੱਕੋ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰੱਕੋ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੇਅਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਕੋਚ ਵਾਲਿਦ ਰੇਗਾਰਗੁਈ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ (Players can upset Spain) ਹਨ। ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੇ ਸੱਤ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪੇਨ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ। ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਡਰਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਰੱਖਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ 4 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੋਰੱਕੋ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰੋਕੋ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕੋਚ ਫਰਨਾਂਡੋ ਸੈਂਟੋਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੋਸ ਸਵਿਸ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਂਦਰੇ ਸਿਲਵਾ ਜਾਂ ਰਾਫੇਲ ਲਿਓ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 16 ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕੋਚ ਫਰਨਾਂਡੋ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।