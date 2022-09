ਚੇਨਈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਮਨ ਕੌਰ ਥਾਂਦੀ (Tennis player Karman Kaur Thandi ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਲੋਏ ਪੈਕਵੇਟ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੇਨਈ ਓਪਨ ਡਬਲਿਊਟੀਏ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ (Chennai Open 2022 WTA 250 tennis tournament ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (Karman advanced to the second round) ਕਰ ਲਿਆ। SDAT ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟਸ ਉੱਤੇ ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਕਾਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਠਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ 35 ਮਿੰਟ 'ਚ 4-6, 6-4, 6-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰਨ ਯੂਜੇਨੀ ਬੂਚਾਰਡ ਨੇ ਚੇਨਈ ਓਪਨ (Chennai Open) ਡਬਲਯੂਟੀਏ 250 ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜੋਨ ਜੁਗਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮੈਚ 7-5, 6-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਾਊਚਰਡ, ਵਿੰਬਲਡਨ ਰਨਰ-ਅੱਪ (2014) ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ WTA ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਟਰਜਿਨਾ ਕਾਵਾ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਸਟਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 6-4, 6-3 ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੇਬੇਕਾ ਮਾਰੀਨੋ (ਕੈਨੇਡਾ) ਨੇ ਅੰਨਾ ਬਲਿੰਕੋਵਾ (ਰੂਸ) ਨੂੰ 7-5, 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਓ ਹਿਬੀਨੋ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੈਚ 'ਚ ਜਾਨਾ ਫੇਟ (ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ) ਨੂੰ 6-0, 6-4 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਖਰੀ 16 ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।