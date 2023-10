ਤੀਜਾ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ: ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੋਨ (The third gold medal of the Kabaddi team) ਤਗ਼ਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ 2010 ਅਤੇ ਇੰਚੀਓਨ 2014 'ਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜਕਾਰਤਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ 2018 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਹਥਵਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਜਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।