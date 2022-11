ਬਾਲੀ: ਕਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ(FIFA World Cup football tournament) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਰਬ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ 20 ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ (An invitation to enjoy World Cup football) ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੀਡੀਪੀ: ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਸਿਨਹੂਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ (Global GDP in US dollars) ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ (World Cup will be watched by five billion people) ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: FIFA World Cup 2022: ਇਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਇਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: 2031 ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ (Help to overcome regional imbalances) ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।