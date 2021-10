ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਫਆਈਐਚ ਪੁਰਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਪਰੰਤ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Sports ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (Joint Secretary) ਐਲਐਸ ਸਿੰਘ (LS Singh) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Health and Family Welfare) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਐਫਆਈਐਚ ਪੁਰਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਿੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ।

72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ

ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਕਾਂ / ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ / ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਲੱਛਣ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚਿਲੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ।

