ਲਖਨਊ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ (One day international cricket ) ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ (match will start half an hour late ) ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (Indian Cricket Boar) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਚ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਟਾਸ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 1:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਸੀ।

ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ (Stadium pitch balanced) ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ (Little advantage to the batsmen ) ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਿੱਚ ਉੱਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ (Bowlers will get bounce on the pitch) ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਪਿੱਚ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਧੀਮੀ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ: ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਰਿਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ ਕੇ), ਸੰਜੂ ਸਾਸਮਾਨ (ਡਬਲਯੂ ਕੇ), ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ: ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ, ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ, ਹੈਨਰਿਕ ਕਲਾਸਨ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਨੇਮਨ ਮਲਾਨ, ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਲੁੰਗੀ ਐਨਗਿਡੀ, ਐਨਰਿਕ ਨੋਰਖੀਆ, ਵੇਨ ਪਾਰਨੇਲ, ਐਂਡੀਲੇ ਫੇਹਲੁਕਵਾਯੋ, ਰਾਵੇਸਬਾਓ, ਡਵੇਨਰੀ, ਡਵੇਨਰੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਸ਼ਮਸੀ।

