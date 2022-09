ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ 6 ਛੱਕੇ(Above all he has 6 sixes) ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ (He is seen with his son) ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਿਕਸ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਮੈਚ ਦਾ (Enjoy the six-wheeler match) ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

















ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਕਸਰ ਕਿੰਗ ਦਾ (Sixer King Yuvraj Singh) ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ। 2007 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਤਰੇ ਸਹਿਵਾਗ-ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੋਰ 155 ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਰੌਬਿਨ ਉਥੱਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਨ।







ਯੁਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਮਿਡਵਿਕਟ ਉੱਤੇ ਸਟੂਅਰਟ ਬ੍ਰਾਡ (Stuart Broad) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਉੱਤੇ ਛੱਕਾ ਜੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਕਵੇਅਰ ਲੈੱਗ ਉੱਤੇ ਫਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ ਉੱਤੇ ਆਫ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਚੌਥੀ ਗੇਂਦ ਕਮਰ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਊਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਡ ਵਿਕਟ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੀਂ ਗੇਂਦ ਉੱਤੇ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਟੀ-20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਜੜਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।