ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ (IPL to be held on 23 December) ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2023 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ 714 ਭਾਰਤੀਆਂ (714 Indians for auction) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 991 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 57 ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ (Australias most 57 cricketers) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 52 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ (33), ਇੰਗਲੈਂਡ (31), ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (27), ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (23), ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (14), ਆਇਰਲੈਂਡ (8), ਨੀਦਰਲੈਂਡ (ਸੱਤ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਛੇ), ਯੂਏਈ (ਛੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। , ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ (ਛੇ) ), ਨਾਮੀਬੀਆ (ਪੰਜ) ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਦੋ)।

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (Indian Cricket Board) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 87 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।" ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 185 ਕੈਪਡ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ), 786 ਅਨਕੈਪਡ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 20 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 604 ਅਨਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।