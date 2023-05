GT vs RCB IPL 2023 : ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ, 4 ਖਿਡਾਰੀ ਗਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 198 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ

Updated: May 22, 2023, 12:10 AM |

Published: May 21, 2023, 8:55 PM