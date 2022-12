ਢਾਕਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (India vs Bangladesh) ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (Bangladesh won the toss and decided to bat) ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ 23 ਮੈਚ (23 matches between India and Bangladesh) ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮੈਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ : 1 ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਕਪਤਾਨ), 2 ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ, 3 ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, 4 ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, 5 ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), 6 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, 7 ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, 8 ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, 9 ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, 10 ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, 11। ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ: 1 ਨਜਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਂਤੋ, 2 ਲਿਟਨ ਦਾਸ (ਸੀ), 3 ਅਨਮੁਲ ਹੱਕ, 4 ਸ਼ਾਕਿਬ ਅਲ ਹਸਨ, 5 ਮੁਸ਼ਫਿਕਰ ਰਹੀਮ (ਵਕੀਕਤਾ), 6 ਮਹਿਮੂਦੁੱਲਾ, 7 ਆਫੀਫ ਹੁਸੈਨ, 8 ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ, 9 ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ, 10 ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। , 11 ਅਬਾਦਤ ਹੁਸੈਨ ।

