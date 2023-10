ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦਾ 22ਵਾਂ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (South Africa and Bangladesh) ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ (Former champion England) ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਸੂਚੀ 'ਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਗਾਮੀ ਮੈਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (Try to improve the ranking) ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 24 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ 24 'ਚੋਂ 18 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਕਿਬ ਖੱਬੇ ਕਵਾਡ੍ਰਿਸਪਸ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹਨ। ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।