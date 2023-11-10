Pakistan Memes In World Cup 2023: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਮਜ਼ੇ
Published: 2 hours ago
Pakistan Memes In World Cup 2023: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਮਜ਼ੇ
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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 'ਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 23 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 275 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 2.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਮਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
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Wasim Akram said, "Pakistan should bat first against England and post runs, then lock the England team in the dressing room and get them timed out". (A Sports). pic.twitter.com/0bYBuoy09I— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 10, 2023
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Pakistan team finally qualified for— ELON MUSK FC X (@ElonMuskFcX) November 9, 2023
Karachi airport.🤣🤣
Irfan Pathan right now 🤭😆
And
Elon Musk change the like button ❤️🔥#NZvSL #QudratKaNizam#Semifinal #PakistanCup #BrandedFeatures #NZvsSL #SLvsNZ #HeavyRain #WinBigOnIPLin IPLin #INDvNZ #INDvsNZ england by 287 Karachi pic.twitter.com/Fqtp2GlT1L
ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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Ellon Musk has changed like button to green to say finale good bye to Pakistan cricket team 🤭— Anurag Meena (@Anurag_4M) November 9, 2023
Tap 💚 to check it working 😂😂#NZvSL #QudratKaNizam#Semifinal #PakistanCup #BrandedFeatures #PAKvsENG#Semifinal | Lahore | Karachi#Railway_New_Vacancy #WC2023 pic.twitter.com/Y2vbQS9TjS
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#PKMKBForever #Semifinal #INDvsNED #IrfanPathan #QudratKaNizam— Adv kashif kamran khan (@kashifk48) November 10, 2023
Pakistan team ki expectations 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/LzIbsYMbS5
ਇਕ ਹੋਰ ਐਕਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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What will happen to Pakistan?#worldcupmemes #meme #nzuss! #slusnz #pakistancricketteam #baberazam #pakistanmemes@babarazam #trendingreels #NZvsSL | #QudratKaNizam#HeavyRain#PAKvsSA#Semifinal— itzKachooTweEt (@KACHOJAWADALI) November 9, 2023
#SLvNZ#مولوی_برائے_فروخت pic.twitter.com/MDK85l6Zhy
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Bhaii agr Pakistan england ko 287 runs sy— Bhutta_Tweets ✨ (@bhutta_ki_memes) November 9, 2023
Chup bilkul chup.......... pic.twitter.com/CVX0roDCdQ
ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ 57 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 138 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 420 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 69 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣਗੇ।
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So it's India vs. NZ semifinal now. pic.twitter.com/Zy1Pcu4Ie8— shardul thakur (@shardul_thakur9) November 9, 2023
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੈਚ ਦਾ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪਨਾ ਟੂਟਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।